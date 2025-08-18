Ephéméride Rétro du 18 août : Woodstock, VW Beetle, Thriller de Michael Jackson…

Dans le tourbillon du temps, certaines journées se démarquent par leur capacité à influencer et à façonner les décennies futures. Le 18 août est l’une de ces dates gravées dans l’histoire, où la mode, la musique et l’automobile se sont fusionnées pour créer des tendances intemporelles. Replongeons-nous dans le passé pour explorer les événements notables des années 50 aux années 90 qui ont fait du 18 août une journée emblématique dans le monde rétro.

1958 – Le Début de l’Ère de la Volkswagen Beetle

Le 18 août 1958, la première Volkswagen Beetle a vu le jour, marquant le début d’une ère automobile iconique. Cette petite voiture au design distinctif a conquis le monde avec son charme et son caractère. Symbole de liberté et de simplicité, la Beetle est devenue un objet de désir et une expression de style pendant les années 60 et 70. Son héritage perdure encore aujourd’hui, faisant de cette date un moment clé dans l’histoire de l’automobile vintage.

1969 – Woodstock : Le Festival qui a Redéfini une Génération

Le 18 août 1969 a marqué le troisième jour du légendaire Festival de Woodstock. Cette célébration musicale emblématique a rassemblé une pléiade d’artistes légendaires et des milliers de jeunes venus célébrer la paix et l’amour. Le festival a laissé une empreinte durable sur la musique et la culture, symbolisant l’esprit de rébellion des années 60. Les tenues bohèmes et les looks audacieux de Woodstock continuent d’inspirer la mode rétro à ce jour.

La programmation du 18 août 1969 était :

Paul Butterfield Blues Band

Sha Na Na

Jimi Hendrix

1973 – L’Émergence de la Converse Pro Leather

Le 18 août 1973, la Converse Pro Leather a fait son entrée sur la scène de la mode sportive. Portée par des athlètes professionnels et adoptée par la culture streetwear, cette chaussure emblématique a résisté à l’épreuve du temps. Son design minimaliste et polyvalent en a fait un incontournable du style rétro, incarnant l’esprit décontracté des années 70 et 80. La Pro Leather demeure une référence dans l’univers des sneakers vintage.

1982 – “Thriller” de Michael Jackson : L’Évolution Musicale et Visuelle

Le 18 août 1982, Michael Jackson dévoilait le premier single de son album légendaire “Thriller”. Cette chanson emblématique allait redéfinir la musique pop et laisser une empreinte indélébile dans le monde de la danse. La vidéo révolutionnaire de “Thriller” a élevé le concept de vidéo musicale à de nouveaux sommets, propulsant Michael Jackson au statut d’icône culturelle. Ses mouvements de danse distinctifs ont inspiré des générations de danseurs et continuent de marquer l’imaginaire collectif. À noter que l’album Thriller est le disque le plus vendu de tous les temps, avec 70 millions de disques écoulés, devant “Back in Black” d’AC/DC qui s’est écoulé à 50 millions d’exemplaires.



Le clip long de plus de 13 minutes est l’oeuvre de Michael Jackson & de John Landis a qui l’on doit également un autre clip de MJ : Black or White ou encore de nombreux films dont les Blue Brothers (1980)

1988 – Les Jeans Levi’s 501 : Un Pilier du Style Denim

Le 18 août 1988, Levi’s lançait les jeans 501, une révolution dans le monde du denim. Cette coupe intemporelle et décontractée est devenue synonyme de style et de durabilité. Les jeans 501 ont transcendé les décennies pour devenir une pièce maîtresse des garde-robes rétro, symbolisant l’authenticité du style décontracté.

À retenir si cette journée est vintage :

L’éphéméride rétro du 18 août est une ode à l’impact durable de la mode, de la musique et de l’automobile. Des rues parcourues par la Volkswagen Beetle aux mélodies envoûtantes de Woodstock, en passant par les pas de danse mémorables de Michael Jackson et l’empreinte indélébile des jeans Levi’s 501, cette journée a été le carrefour de tendances qui ont laissé leur marque sur le monde rétro.