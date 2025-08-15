15 août, l’éphéméride rétro : The Pretenders, Woodstock …

All My Love : ballade poignante dédiée au fils de Robert Plant, disparu en 1977, un rare moment d’émotion pure dans leur discographie.

Fool in the Rain : un groove inattendu, flirtant avec des accents latino, qui démontre la capacité du groupe à surprendre.

In the Evening : ouverture mystérieuse et puissante, portée par la voix habitée de Robert Plant.

Ce 15 août marque l’arrivée du septième et ultime album studio du groupe britannique. Moins brut que les précédents, plus expérimental, il mêle claviers planants et ambiances blues-rock marquées. Parmi les morceaux incontournables :

1981 : Pretenders II voit le jour

Deux ans après un premier album qui avait électrisé la scène new wave britannique, Chrissie Hynde revient avec un disque plus produit, plus ambitieux, mais toujours traversé par cette tension entre élégance pop et rugosité punk. Sous la houlette de Chris Thomas, déjà producteur des Sex Pistols et de Roxy Music, l’album explore un spectre plus large : ballades teintées de mélancolie, brûlots rock et clins d’œil à la soul.

Les titres phares sont autant de déclarations d’intention :

Message of Love : riffs nerveux, sensualité à fleur de peau, et un texte qui flirte avec la poésie beat.

Talk of the Town : Hynde s’est inspirée d’un jeune fan silencieux, posté régulièrement en coulisses lors de la première tournée du groupe. Elle n’a jamais parlé avec lui, mais son souvenir a imprégné les paroles de cette chanson à la fois intime et mystérieuse. (source : americansongwriter)

Day After Day : urgence rythmique, batterie martiale de Martin Chambers et guitares saturées qui signent un pur moment de frisson post-punk.

L’album a souvent été comparé au Parallel Lines de Blondie pour son habileté à naviguer entre plusieurs registres sans perdre son identité. Si Pretenders II n’a pas la spontanéité brute du premier opus, il impose définitivement Chrissie Hynde comme l’une des rares figures féminines capables de s’imposer dans un paysage rock encore dominé par les hommes, à l’égal d’une Debbie Harry ou d’une Patti Smith.