Actu Vintage
15 août, l’éphéméride rétro : The Pretenders, Woodstock …
La journée du 15 août, avec son charme estival, a été le témoin de nombreuses évolutions captivantes dans les domaines de la mode, de la musique, de l’automobile et de l’histoire. Entre les années 1950 et 1990, cette journée a été le théâtre de moments marquants et d’événements qui ont laissé une empreinte indélébile sur la culture populaire.
Musique & Chanson
-
1979 : Led Zeppelin sort In Through the Out Door
Ce 15 août marque l’arrivée du septième et ultime album studio du groupe britannique. Moins brut que les précédents, plus expérimental, il mêle claviers planants et ambiances blues-rock marquées.
Parmi les morceaux incontournables :
-
In the Evening : ouverture mystérieuse et puissante, portée par la voix habitée de Robert Plant.
-
Fool in the Rain : un groove inattendu, flirtant avec des accents latino, qui démontre la capacité du groupe à surprendre.
-
All My Love : ballade poignante dédiée au fils de Robert Plant, disparu en 1977, un rare moment d’émotion pure dans leur discographie.
-
-
1981 : Pretenders II voit le jour
Deux ans après un premier album qui avait électrisé la scène new wave britannique, Chrissie Hynde revient avec un disque plus produit, plus ambitieux, mais toujours traversé par cette tension entre élégance pop et rugosité punk. Sous la houlette de Chris Thomas, déjà producteur des Sex Pistols et de Roxy Music, l’album explore un spectre plus large : ballades teintées de mélancolie, brûlots rock et clins d’œil à la soul.
Les titres phares sont autant de déclarations d’intention :
-
Message of Love : riffs nerveux, sensualité à fleur de peau, et un texte qui flirte avec la poésie beat.
-
Talk of the Town : Hynde s’est inspirée d’un jeune fan silencieux, posté régulièrement en coulisses lors de la première tournée du groupe. Elle n’a jamais parlé avec lui, mais son souvenir a imprégné les paroles de cette chanson à la fois intime et mystérieuse. (source : americansongwriter)
-
Day After Day : urgence rythmique, batterie martiale de Martin Chambers et guitares saturées qui signent un pur moment de frisson post-punk.
L’album a souvent été comparé au Parallel Lines de Blondie pour son habileté à naviguer entre plusieurs registres sans perdre son identité. Si Pretenders II n’a pas la spontanéité brute du premier opus, il impose définitivement Chrissie Hynde comme l’une des rares figures féminines capables de s’imposer dans un paysage rock encore dominé par les hommes, à l’égal d’une Debbie Harry ou d’une Patti Smith.
-
-
1989 : Naissance de Joe Jonas
Le destin de ce bambin né ce 15 août en Arizona est écrit dans les étoiles. Futur cœur battant des Jonas Brothers, puis leader funky de DNCE, Joe jonglera entre amour ado, tubes dansants et charisme indéniable. Un joli brin de jeunesse qui sème ses premiers gazouillis ce jour-là.
Auto & Moto : De la rue aux podiums
-
1962 – Morris 1100 (BMC ADO16)
Le public britannique découvre une voiture modulaire déclinée en Austin, MG ou Vanden Plas. Pratique, élégante et accessible, elle séduit par son confort et son design malin. La voiture de tous, mais avec ce petit supplément de style.
-
2014 – BMW i8 (États-Unis)
Lors du Concours d’Élégance de Pebble Beach, les premières livraisons américaines de la BMW i8 sont effectuées. Sportive hybride futuriste, elle réinvente le coupé d’exception et impose une élégance high-tech
Culture Pop & Cinéma : Woodstock
- 1969 : Woodstock ouvre ses portes
Le 15 août marque le début d’un mythe : trois jours de boue, de musique, de liberté et de rêves en plein champ à Bethel (New York). Entre l’impro folk de Richie Havens, le magique Carlos Santana ou la transe psyché de Jimi Hendrix, une utopie prend forme, avec ses guitares, ses tentes en lambeaux et ses corps libres. Un cri de paix et de musique gravé dans l’histoire.
1967 : Brigitte Bardot à Saint-Tropez pour Les Femmes
Sur la plage, BB tourne sous l’objectif de Jean Aurel. Maillot deux pièces, lunettes oversize et cheveux au vent : Saint-Tropez devient, ce jour-là, un plateau de cinéma à ciel ouvert et un symbole international du glamour français.
Depuis 1986 : “B.B” se consacre à sa fondation pour la protection des animaux « J’ai donné ma jeunesse et ma beauté aux hommes, je donne ma sagesse et mon expérience aux animaux. » Brigitte Bardot
Nées un 15 août : Les étoiles du jour
-
Jennifer Lawrence (1990) : L’éternelle Katniss d’Hunger Games, qui peut vous transpercer d’une flèche ou d’une punchline en interview. Oscar à la clé pour Happiness Therapy, et un talent brut qui brille autant sur tapis rouge qu’en jogging.
-
Ben Affleck (1972) : Monsieur « Good Will Hunting » au début, Monsieur Batman ensuite… et surtout le mari mystérieux (et inquiétant) de Gone Girl. Oscarisé devant et derrière la caméra, il a plus d’un tour dans son script.
-
Joe Jonas (1989) : L’un des Jonas Brothers, idole des ados et cœur brisé en série. De la pop sucrée à ses projets plus matures, il prouve qu’on peut grandir sans perdre la playlist qui fait danser les fans.
-
Alejandro González Iñárritu (1963) : Le réalisateur qui vous enferme dans un plan-séquence (Birdman) ou vous gèle sur place avec DiCaprio (The Revenant). Deux Oscars coup sur coup : un carnage… artistique.
-
Sylvie Vartan (1944) : L’égérie yéyé qui enroulait les foules autour de son swing légendaire… et de son sourire ravageur.
-
Michel Such (1944) : L’acteur discret mais bien présent à l’écran, un visage familier du cinéma français
Nées un 15 août et Vintage à jamais
-
Napoléon Bonaparte (1769 – 1821) : Empereur des Français et figure majeure de l’Histoire européenne, ses réformes et conquêtes ont profondément marqué la France et le continent.
-
Mike Connors (1925- 2017) : Détective chic et choc de Mannix, qui résolvait les affaires en costume trois-pièces impeccable.
-
René Magritte (1898 – 15 août 1967) : Peintre surréaliste qui vous faisait douter de vos yeux avec ses pipes qui n’en sont pas.
-
Pierre Dac (1893 – 1975) : Maître de l’absurde français, l’homme qui a prouvé qu’on pouvait faire rire avec l’inattendu pur.
-
Régine Deforges (1935 – 2014) : Auteure libre et piquante, dont La Bicyclette bleue a fait tourner les pages… et quelques têtes.
-
Nino Ferrer (1934 – 1998) : L’inclassable chanteur de Le Sud, qui passait du funk au rock comme on change de chemise hawaïenne.
-
Bernard Lacombe (1952–2025) : Légende du football français, buteur marquant de l’Olympique Lyonnais et des Bleus, il laisse l’image d’un joueur et dirigeant engagé et respecté.
Créateur de MonsieurVintage, Philippe est un passionné de belles mécaniques, de voyages et d’objets qui ont une âme. À travers son regard, chaque moto, voiture ou destination raconte une histoire, dans une quête d’authenticité et d’élégance intemporelle.
