Le Salon du Vintage s’exporte à Miami

Après avoir conquis Paris et les plus grandes villes françaises, le Salon du Vintage prend son envol… direction les États-Unis ! En décembre 2025, Miami accueillera la toute première édition internationale de cet événement devenu incontournable pour les passionnés de mode, de design, d’automobile ancienne et d’art de vivre à la française. Une date historique pour Laurent Journo, fondateur et grand ordonnateur de ce rendez-vous chic et rétro, que les téléspectateurs connaissent également pour ses apparitions dans “Affaire Conclue” sur France 2.

De Paris à Miami : l’itinéraire d’un salon devenu culte

Lancé il y a plusieurs années à Paris, le Salon du Vintage s’est imposé comme un rendez-vous de référence pour les amoureux du passé sublimé. Année après année, l’événement s’est déployé dans de nombreuses villes françaises : Bordeaux, Lyon, Lille, Marseille, Toulouse… toujours avec le même souci de qualité, de sélection exigeante et d’expérience immersive dans le meilleur du vintage.

Derrière ce succès : Laurent Journo, passionné de vintage depuis toujours, qui a su fédérer un public fidèle autour de pièces uniques, d’expositions thématiques, de stands pointus et d’une ambiance résolument glamour. Aujourd’hui, il franchit un nouveau cap en exportant son salon au pays de l’Oncle Sam, dans l’un des épicentres du style rétro : Miami.

Miami, capitale vintage sous le soleil de Floride

Choisir Miami pour cette première édition internationale n’a rien d’anodin. Ville d’art, de mode et de contradictions, Miami est un écrin naturel pour le vintage de luxe. Le phénomène y explose depuis plusieurs années : friperies haut de gamme, concept-stores spécialisés, ventes aux enchères de pièces design mid-century, et événements dédiés à la culture rétro s’y multiplient.

Des quartiers comme Wynwood, Design District ou encore South Beach regorgent de boutiques de seconde main ultra-curées, de galeries pop art et d’hôtels inspirés des années 50. C’est donc tout naturellement que le Salon du Vintage s’y installe en décembre 2025, dans un lieu iconique encore tenu secret, pour un rendez-vous placé sous le signe de l’ultimate luxury.

Un événement 100 % mode et luxe : Chanel, Hermès, Cartier…

Pour cette édition inédite, les ambitions sont claires : le meilleur de la mode vintage de luxe, dans un écrin à la hauteur. Au programme : Chanel, Dior, YSL, Hermès, Cartier… Les plus grandes maisons de couture seront représentées à travers des pièces rares, sélectionnées avec soin. L’événement promet un savant mélange entre l’art de vivre à la française et l’énergie glamour de Miami, ville où le rétro n’a jamais été aussi tendance.

Les inscriptions pour les exposants sont d’ores et déjà ouvertes, avec des places très limitées. Une opportunité unique pour les professionnels du vintage de se faire une place sur la scène internationale. Pour candidater : laurent@salonduvintage.com

Un phénomène mondial qui ne faiblit pas

Ce lancement américain s’inscrit dans une dynamique globale. Partout dans le monde, le vintage séduit : pour son style, son authenticité, son éthique (consommer moins mais mieux), et sa capacité à raconter des histoires. En Floride, cette tendance est portée par une jeune génération en quête d’identité stylistique, mais aussi par une clientèle haut de gamme, qui préfère les pièces iconiques aux productions industrielles actuelles. En installant son salon à Miami, Laurent Journo fait un pas de géant dans la reconnaissance mondiale du vintage made in France, en s’adressant à un public international exigeant et passionné.

À suivre de près sur MONSIEUR VINTAGE : nous vous tiendrons informés des exposants présents, du lieu exact, de la date et des temps forts de cet événement exceptionnel à venir. Miami, prépare-toi à vibrer au rythme du rétro chic à la française !

Pour plus d’informations sur le Salon du Vintage, cliquez sur ce lien.