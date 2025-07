Ozzy Osbourne, le prince des ténèbres du Hard Rock nous a quittés

“C’est avec une tristesse que les mots ne peuvent exprimer que nous devons annoncer que notre bien-aimé Ozzy Osbourne nous a quittés ce matin.” Ce sont les mots prononcés par la famille du chanteur britannique Ozzy Osbourne dans un communiqué ce matin. Souffrant de la maladie de Parkinson, l’ex-leader de Black Sabbath s’est éteint dans sa 76ème année.

De Birmingham au sommet du hard rock

Né John Michael Osbourne en 1948 à Aston, Birmingham, il grandit dans un milieu modeste et rebelle, quitte l’école dès 15 ans et connaît déjà des démêlés judiciaires. Il rejoint des groupes locaux avec Tony Iommi et Geezer Butler, formant d’abord Earth, bientôt renommé Black Sabbath (1967). Leur premier album (1970) et des tubes comme Paranoid, Iron Man, War Pigs posent les jalons du heavy metal.

Frontman de Black Sabbath

Avec sa voix si particulière, son aura sombre et ses paroles ancrées dans la révolte et l’horreur, Ozzy crée une nouvelle ère dans le rock. Il incarne le “Prince of Darkness”, menant Sabbath jusqu’en 1979, année où ses excès l’ont poussé à quitter le groupe.

Carrière solo – icône absolue

Son album solo Blizzard of Ozz (1980) explose avec Crazy Train, suivi de nombreux autres succès comme Diary of a Madman, No More Tears. Il cofonde Ozzfest dans les années 90, devenant un catalyseur du metal à travers le monde.

Star de la téléréalité aux USA

Au début des années 2000, Ozzy et sa famille incarnent le phénomène TV avec The Osbournes (MTV). Leur quotidien loufoque conquiert le public, inaugurant l’ère des émissions familiales de télé-réalité.

Une voix et un style inimitables

Sa tessiture unique, son jeu scénique hors normes (comme mordre une chauve souris), sa capacité à allier intensité et émotion font de lui une légende. Il continue de collaborer jusqu’à la fin : hits avec Post Malone (Take What You Want) et Elton John (duo sur Ordinary Man).

Adieux symboliques et fin de parcours

Malade de la maladie de Parkinson depuis 2020, après une chute grave en 2019, Ozzy rejoint une dernière fois Black Sabbath pour Back to the Beginning, un show d’adieux triomphal le 5 juillet à Birmingham, assis sur un trône, ému et remerciant 42 000 fans. Il décède paisiblement entouré des siens le 22 juillet 2025.

Son impact sur le hard rock

• Pionnier du heavy metal, il invente un son lourd, sombre et influent, propre à toucher les frustrations et espoirs d’une génération.

• Une influence générationnelle : de Metallica à Iron Maiden, nombreux sont les artistes qui l’ont cité comme référence.

• Un charisme hors-norme qui mêle abîme et humanité : extravagance, têtes de chauves-souris… mais aussi père émouvant et personnalité attachante à la télé.

Son héritage

• Albums solo et en groupe : plus de 100 millions de disques vendus.

• Membre du Rock & Roll Hall of Fame (2006 avec Black Sabbath, 2024 en solo).

• Une culture rock transformée : hard rock omniprésent en festivals, séries et dans les esprits.

Le hard-rock perd une de ses grandes icones

Ozzy Osbourne laisse derrière lui un héritage immense : un compositeur et chanteur visionnaire, un performer inoubliable, une icône médiatique et un catalyseur du metal mondial. Son parcours, de Birmingham à Los Angeles, de la scène où il mord une chauve-souris ou décapite une colombe (dans le bureau du boss de sa maison de disques), à une retraite digne, symbolise l’âme vive du rock. Un prince des ténèbres devenu un géant de lumière.

Repose en paix, Ozzy Osbourne. Merci pour la musique, le chaos, et les émotions que tu as apportés. Ta voix résonnera à jamais.

Crédit photo : Kevin Burkett©