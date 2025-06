Nouveaux lieux interdits à la cigarette dès le 29 juin 2025

“Le tabac c’est tabou, on en viendra tous à bout” chantaient Les Inconnus dans le film “Le Pari”, réalisé par Didier Bourdon et Bernard Campan en 1997. Aujourd’hui, c’est l’État qui veut en venir à bout, avec de nouvelles mesures anti-tabac applicables dès demain. Selon un décret paru au Journal officiel le samedi 28 juin, l’interdiction est effective dès dimanche 29 juin. Voici la liste complète des espaces concernés :

• Parcs et jardins publics

• Plages bordant des zones de baignade (pendant la saison balnéaire)

• Abribus et zones couvertes d’attente des voyageurs

• Abords (à 10 m minimum) des écoles, collèges, lycées, ainsi que des lieux accueillant des mineurs (centre aéré, crèche…)

• Espaces ouverts et abords (à 10 m) des bibliothèques, piscines, stades et installations sportives

L’amende encourue est une contravention de 4ᵉ classe : 135 €, pouvant aller jusqu’à 750 €. Sont exclus de cette interdiction les terrasses de cafés et restaurants, ainsi que les cigarettes électroniques, sauf restrictions locales spécifiques

Rétrospective : les années 50 70, l’âge d’or (ou l’anarchie ?) du tabac

Entre les années 1950 et 1970, fumer faisait partie intégrante du paysage quotidien :

• Transports : trains, métros, bus, avions… l’air était saturé de fumée, sans distinction.

• Espaces publics : écoles, hôpitaux, restaurants, boîtes de nuit, voitures, presque aucun lieu n’échappait à la cigarette.

• Culture populaire : le tabac était omniprésent dans les films, à la télé, en terrasse, au volant.

C’était une époque où la liberté individuelle primait sur la santé collective : fumer était un droit, non une nuisance. Le tabac figurait partout, de la vitrine aux poignées de main. Les plus de cinquante ans se souviennent des wagons fumeurs de la SNCF, où rester plus de dix minutes relevait de l’exploit tant un nuage de fumée se formait dans les trains, une horreur il faut bien le dire. Idem dans les avions. Avec le recul, on se demande encore comment on a pu laisser des passagers fumer dans un tube fermé à 10 km du sol !?

Et les départs en vacances ? Enfermés dans la Peugeot 404 des darons, les marmots fallait pas qu’ils mouftent ! Papa et maman s’envoyaient leurs clopes tout le long du trajet et, pour peu que la météo ait été pourrie, il fallait voyager fenêtres fermées. Une sinécure.

Aujourd’hui : où s’arrête la liberté ?

La société moderne cherche un équilibre entre :

1. Protéger les non-fumeurs, en particulier les enfants, contre le tabagisme passif (qui cause 3 000–5 000 décès par an en France)

2. Respecter la liberté des fumeurs, qui souhaitent continuer à consommer.

Le gouvernement a tranché : les lieux fréquentés par les mineurs deviennent des « espaces sans tabac » (PNT 2023 2027), tandis que les terrasses restent fumeurs.

Quelques questions à méditer :

• La liberté individuelle du fumeur dépasse-t-elle la santé publique du plus grand nombre ?

• Une interdiction partielle est-elle une hypocrisie : si le tabac est si nocif, pourquoi ne pas interdire la vente purement et simplement ?

L’alcool : un traitement différent

En France, il est généralement autorisé de consommer de l’alcool dans les parcs, jardins, plages et lieux publics ouverts, à moins qu’un arrêté municipal ne l’interdise spécifiquement.

Et souvent, ces interdictions existent… mais ne sont pas appliquées. Ce contraste met en lumière une forme d’“incohérence réglementaire” : le tabac est ciblé alors que l’alcool, lui aussi dangereux pour la santé, reste largement toléré en public.

Autre hypocrisie étatique : pourquoi ne met-on pas des photos de foies cirrhosés sur nos bonnes vieilles bouteilles de rouge ? Et des textes destinés à nous faire culpabiliser ; “Picoler rend con”, “L’alcool détruit des vies” ou “Alcool et violences conjugales : le duo gagnant !” ? L’alcool semble être épargné de l’acharnement mis en place envers son pote d’addiction : le tabac, hormis la célèbre mention obligatoire “L’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération”.

Conclusion : un juste milieu ?

• L’interdiction toute fraîche répond à un enjeu sociétal clair : protéger les plus vulnérables, notamment les enfants, des effets du tabac passif.

• Mais la question de la liberté des adultes fumeurs demeure ouverte. Le gouvernement semble jouer la carte d’un compromis : encadrement plutôt que répression totale.

Le tabac reste disponible à la vente à plus de 18 ans, tandis que les fumeurs conservent la possibilité de fumer dans de multiples contextes : cafés, terrasses, chez eux…

Faut-il s’en satisfaire ? Les débats sur la santé publique, les libertés individuelles et la prévention resteront vifs dans les années à venir.

Pour aller plus loin :

• Loi Veil (1976) et loi Évin (1991) : interdiction progressive du tabac dans les lieux publics

• Programme national de lutte contre le tabac 2023 2027 : objectif « génération sans tabac » dès 2032.

En résumé :

• À partir du 29 juin 2025, fumer sera interdit dans certains lieux publics extérieurs très fréquentés par les enfants, pour une amende possible de 135 €.

• Ce glissement de la société reflète une prise de conscience autour du tabagisme passif, mais laisse ouvertes les pistes d’un débat plus large sur liberté individuelle vs santé collective.