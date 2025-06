La marque allemande d’appareils photos LEICA fête ses 100 ans

En 2025, Leica célèbre le centenaire du Leica I, premier appareil 35 mm produit en série. Une date symbolique pour une marque qui a marqué à jamais l’histoire de la photographie. Retour sur une aventure technologique, humaine et artistique hors norme.

Une idée visionnaire née dans l’esprit d’un ingénieur passionné

C’est dans les ateliers Ernst Leitz à Wetzlar, en Allemagne, que l’aventure commence. Oskar Barnack, mécanicien de précision et photographe amateur, imagine dès 1914 un appareil photo compact, utilisant du film 35 mm, jusqu’alors réservé au cinéma. Ce prototype novateur ne connaîtra cependant pas de lancement immédiat, la Première Guerre mondiale en retardant le développement.

Il faut attendre 1925 pour que l’appareil voie le jour sous le nom de Leica I, acronyme de Leitz Camera, dévoilé à la foire de Leipzig. Une décision courageuse prise par Ernst Leitz II, patron visionnaire, qui déclare : “Je décide que nous prenons le risque”. Le pari est audacieux, mais fondateur. Il se vendra 1 000 unités du Leica I la première année.

Le Leica I : une révolution dans la paume de la main

Compact, maniable et doté d’un objectif 50 mm f/3.5, le Leica I bouleverse les codes. Il impose le format 24×36 mm comme nouveau standard international et ouvre la voie au photojournalisme moderne. De grands noms comme Alexander Rodtchenko, Gisèle Freund ou André Kertész adoptent l’appareil pour capter le réel, en toute discrétion.

En une année, près de 1 000 exemplaires sont vendus. L’histoire d’amour entre Leica et les photographes ne fait que commencer.

Innovation constante et culte de l’optique

Dans les années 1930, Leica introduit les objectifs interchangeables, les télémètres et affine encore la précision de ses boîtiers. L’excellence optique devient l’ADN de la marque. C’est aussi ce qui explique aujourd’hui encore le prix élevé des appareils Leica : chaque objectif, chaque pièce mécanique est conçue avec un soin extrême, dans la tradition du savoir-faire allemand.

Leica, c’est un luxe technique et artistique, une expérience photographique à part entière, prisée aussi bien par les professionnels que les amateurs éclairés.

Une réputation mondiale, une communauté fidèle

La marque a su tisser une communauté internationale de passionnés, fidèles à ses valeurs : simplicité, excellence, discrétion. On compte aujourd’hui plus de 120 Leica Stores dans le monde, et une trentaine de galeries Leica qui exposent les plus grands noms de la photographie.

Leica récompense également la créativité avec des prix prestigieux comme le Leica Oskar Barnack Award (LOBA) ou le Leica Hall of Fame Award.

Production en petite série et réputation exceptionnelle

La marque ne donne pas le chiffre exact du nombre total d’appareils photo Leica vendus depuis 1925. Cependant, selon diverses sources spécialisées et historiques, on estime que plus de 10 millions d’appareils Leica ont été produits et vendus à travers le monde depuis la création du Leica I en 1925. Ce chiffre inclut les modèles emblématiques à vis (séries I, II, III), les télémétriques M (M3, M6, M11, etc.), les reflex R, les compacts numériques et les boîtiers en partenariat avec Panasonic et Huawei pour le mobile.

Il est à noter que Leica produit en petite série, avec un niveau de finition très élevé, ce qui distingue la marque de fabricants grand public comme Canon, Pentax, Minolta ou Nikon. Elle vise une clientèle de passionnés, de professionnels et de collectionneurs, ce qui explique un volume plus modeste mais une réputation exceptionnelle.

Du boîtier au smartphone : Leica se réinvente

Fidèle à son esprit pionnier, Leica investit aujourd’hui de nouveaux territoires. La marque développe des verres optiques haut de gamme, des montres de luxe, des projecteurs home cinéma, et surtout, elle s’illustre dans l’imagerie mobile. Dernier exemple en date : la poignée Leica LUX, couplée à une application dédiée, transforme l’iPhone en véritable appareil photo Leica.

100 ans et un avenir ouvert

Pour ses 100 ans, Leica célèbre son héritage sous la devise “Témoin d’un siècle”. Des expositions sont prévues dans les galeries Leica du monde entier (New York, Tokyo, Milan, Shanghai…). Un événement phare se tiendra à Wetzlar, siège historique de la marque, en juin 2025.

Mais ce centenaire n’est pas qu’un regard vers le passé. Il marque aussi un cap pour continuer à inspirer, innover, et transmettre l’amour de l’image.

Le saviez-vous ?

L’appareil photo Leica le plus cher jamais vendu est un Leica 0-Series n°105, adjugé pour 14,4 millions d’euros (15 millions de dollars) lors d’une vente aux enchères en juin 2022 chez Leitz Photographica Auction à Wetzlar, en Allemagne. Il s’agit d’un prototype de 1923, fabriqué deux ans avant la sortie officielle du Leica I. Seulement 22 exemplaires de cette série expérimentale ont été produits, ce qui en fait un objet extrêmement rare et recherché par les collectionneurs.

En ce qui concerne les modèles actuels sur le marché :

• Leica M11-P “Reporter” (ou M11 Monochrom) : environ 9 500 à 10 000 € nu.

• Leica SL2 + optiques Summicron haut de gamme : un kit complet peut facilement dépasser 20 000 €.

• Leica S3 (moyen format) : avoisine les 19 000 € pour le boîtier seul.

• Certaines éditions limitées (par exemple collaborations avec Hermès, Zagato, ou des artistes) peuvent atteindre 30 000 à 50 000 € sur le marché de l’occasion ou chez des revendeurs spécialisés.

Le prix élevé s’explique par :

• La qualité artisanale allemande,

• Des objectifs fabriqués à la main avec une précision optique exceptionnelle,

• Des séries limitées et une forte valeur de collection.

Top 3 des Leica les mieux positionnés en prix

Leica M11 P

• Prix : environ 7 845 euros (version standard) à 8 950 euros (édition Safari olive green)

• Pourquoi est-ce si cher :

o Capteur 60 MP BSI full frame, finition haut de gamme (brassé massif, construction allemande)

o Edition spéciale Safari rehaussée de détails uniques

o Prise en main iconique du télémètre Leica, ciblant les puristes et collectionneurs

Leica SL3 S / SL3 Noir

• Prix : autour de 5 100 – 5 200 € (versions SL3 et SL3 Noir)

• Pourquoi est-ce si cher :

o Hybride plein format avec qualité vidéo/photographie avancée

o Boîtier robuste avec viseur électronique haut de gamme

o Système modulaire, évolutif et conçu pour durer

Leica SL2 S (et SL2 Kit)

• Prix : environ 2 800 – 3 100 € selon version

• Pourquoi est-ce si cher :

o Capteur performant, vidéo 5K et stabilisation avancée

o “Leica tax” : construction/ergonomie traditionnelles supérieures

o Full frame pour les créatifs pro exigeants

Autres boîtiers premium (hors carousel)

• Leica S3 (moyen format)

o Prix catalogue : environ 16 000 euros

o Marché : souvent autour de 5 100 – 8 500 euros d’occasion

o Atouts : capteur 64 MP, format 30×45 mm, excellence en résolution et dynamique. Adapté pour les photographes et studios haut de gamme.

Télémètre 60 MP Pro

Leica M11 P

6990.0 €

Hybride plein format premium

Leica SL3 S / SL3 Noir

5099.0 €

Polyvalent video/photo

Leica SL2 S / SL2 Kit

3099.9 €

Panorama et conseils

Modèle Prix indicatif (€) Usage idéal Pourquoi investir

M11 P 9 200 – 10 500 Puristes télémètre, street, portrait Finition artisanale, capteur 60 MP, rareté

SL3 / SL3 S 5 4 730 – 5100 Pro créatif, hybride photo/vidéo Solidité, modularité, qualité d’image

SL2 S 2 800 – 3 100 Polyvalent travel/photo vidéo Performant et moins cher que SL3

• Leica S3 reste le boîtier le plus techniquement élevé chez Leica avec son format moyen et son prix catalogue (16 200 euros), mais il est majoritairement accessible en occasion.

En résumé

• Pour les puristes et amateurs avertis, le M11 P représente le summum en télémètre et prestige.

• Les boîtiers SL2 S et SL3 S s’adressent aux créatifs hybrides (photo/vidéo) souhaitant un système moderne, durable et luxueux.

• Le S3 moyen format, bien que plus rare et potentiellement plus cher, reste la référence pour la résolution absolue.

Crédit photo : archives Leica©