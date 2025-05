Orléans Vintage Festival : le centre-ville replonge dans les années 85-2005 les 16 et 17 mai 2025

Orléans s’apprête à vibrer au son des années 85 à 2005 à l’occasion de la 7e édition de l’Orléans Vintage Festival, un événement gratuit et festif organisé par 18 étudiants du Master 2 Communication Événementielle et Digitale de l’IAE d’Orléans, en partenariat avec l’association OS’MOSES.

Un programme riche et rétro

Le temps d’un week-end, le centre-ville d’Orléans se transforme en machine à remonter le temps. Vendredi 16 mai dès 17h, les festivités démarreront au Jardin de la Charpenterie avec une séance de cinéma en plein air. Au programme : le mythique Dirty Dancing, film culte de la fin du XXe siècle qui fera danser les cœurs sous les étoiles.

Le lendemain, samedi 17 mai à partir de 11h, l’événement prendra toute son ampleur sur plusieurs lieux emblématiques : Place de Loire, Quai de Loire et à nouveau Jardin de la Charpenterie.

Le programme promet une immersion totale dans l’ambiance rétro :

• Une piste de rollers pour se déhancher comme dans les clips des années 90,

• Des bornes d’arcades pour les amateurs de jeux vidéo old school,

• Un stand de tatouage éphémère en collaboration avec Les Ateliers du Faubourg,

• Un jeu de piste Pokémon organisé par OR’léans & Co pour petits et grands,

• Un défilé de mode vintage inspiré des styles 1985-2005,

• Et bien sûr, des concerts live et performances artistiques tout au long de la journée.

Un set 100% années 90

Pour clôturer ce week-end haut en couleur, le DJ Face B enflammera les platines à partir de 21h avec un set 100 % années 90.

Pensé pour tous les publics, le festival proposera aussi un espace famille avec ateliers créatifs pour enfants, jeux en bois et jeux de société. Un photocall permettra aux festivaliers de repartir avec un souvenir vintage, sans oublier de nombreuses autres animations surprises à découvrir sur place.

Les organisateurs tiennent à remercier chaleureusement tous leurs partenaires pour leur soutien et leur implication dans ce projet unique qui met la jeunesse, la créativité et le patrimoine populaire à l’honneur.

Rendez-vous les 16 et 17 mai 2025 pour revivre les meilleures années au cœur d’Orléans. Dirty dancing shoes obligatoires !