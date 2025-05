Monopoly fête ses 90 ans avec une édition 2025 révolutionnaire et trois extensions inédites !

Le jeu de société le plus célèbre au monde célèbre un anniversaire historique : Monopoly a 90 ans ! À cette occasion, Hasbro frappe fort et dévoile une nouvelle version du Monopoly classique, totalement repensée, accompagnée de trois extensions originales. Une petite révolution dans l’univers du jeu de plateau, attendue pour 2025, qui promet de dynamiser vos parties en famille ou entre amis.

Une nouvelle édition 2025 modernisée du Monopoly classique

Pour ses 90 ans, Monopoly se refait une beauté ! Le plateau emblématique reste, mais tout autour évolue :

• Design modernisé

• Billets redessinés

• Maisons et hôtels plus grands

• Boîte retravaillée pour une meilleure lisibilité

Autre nouveauté majeure : le rythme de jeu est accéléré. Les parties seront plus courtes, sans perdre en stratégie ni en intensité. Les nostalgiques seront ravis : les cartes Chance et Caisse de communauté arborent désormais un look rétro, clin d’œil aux premières éditions du jeu.

Trois extensions pour des parties encore plus fun

Pour la première fois de son histoire, Monopoly s’enrichit de trois extensions, vendues séparément, qui pimentent l’expérience de jeu et introduisent de nouvelles mécaniques :

1. Parc Gratuit

La fameuse case devient une cagnotte à jackpot grâce à une roulette interactive ! Avec le Transact-o-mobile, récoltez des propriétés gratuitement et utilisez des cartes Bonus pour renverser la partie.

2. Allez en prison

Le crime peut payer… depuis votre cellule ! Les joueurs incarcérés peuvent corrompre, saboter ou s’évader. Deux dés spéciaux et une Super Prison ajoutent du suspense et du chaos à vos parties.

3. Tout est à vendre

Même la Banque peut changer de mains ! Grâce au coffre des ventes rotatif, vous pourrez acquérir des pouvoirs spéciaux et tenter de remporter la victoire en complétant des objectifs secrets. Une extension stratégique et pleine de rebondissements.





À noter : les extensions nécessitent le jeu Monopoly classique pour être utilisées.

Retour sur l’histoire du Monopoly

En 2025, Monopoly célèbre ses 90 ans d’existence. Depuis sa sortie le 6 février 1935, ce jeu de société est devenu une véritable icône culturelle mondiale, au même titre que le Scrabble. Son plateau, ses billets colorés, ses maisons vertes et hôtels rouges ont conquis des centaines de millions de joueurs à travers les générations. Mais l’histoire de Monopoly, faite d’idées volées, de batailles juridiques et de succès planétaire, est aussi passionnante que le jeu lui-même.

1. Les origines de Monopoly : une invention contestée

Elizabeth Magie, la véritable créatrice

L’histoire de Monopoly commence bien avant 1935, avec une femme : Elizabeth Magie, militante anti-monopole et partisane des idées de l’économiste Henry George. En 1904, elle dépose un brevet pour un jeu qu’elle appelle The Landlord’s Game (le jeu du propriétaire foncier). L’objectif de ce jeu n’est pas le divertissement pur, mais l’enseignement économique : montrer comment la concentration des richesses et les monopoles mènent à l’appauvrissement de la majorité.

Le jeu se diffuse lentement, notamment dans les cercles universitaires et progressistes. Plusieurs variantes émergent, transmises oralement ou par reproduction artisanale. Ce sont ces versions modifiées qui vont voyager à travers les États-Unis jusqu’à aboutir… à la version que nous connaissons aujourd’hui.

2. Charles Darrow et la commercialisation officielle (1935)

L’homme qui s’attribua le mérite

En pleine Grande Dépression, Charles Darrow, un chômeur de Pennsylvanie, découvre une version artisanale du Landlord’s Game, jouée par des amis à Atlantic City. Il la modifie, la peaufine graphiquement, y ajoute les fameuses rues d’Atlantic City, et la renomme Monopoly. Darrow commence par fabriquer des exemplaires faits main, qu’il vend avec succès. Il propose alors son jeu à Parker Brothers, qui dans un premier temps refuse le projet, le jugeant trop complexe. Mais face au succès populaire, Parker Brothers finit par racheter les droits… à Darrow, en 1935.

Ce que l’entreprise ne sait pas, ou feint d’ignorer, c’est que Darrow n’est pas le créateur original du jeu. En apprenant cela, Parker Brothers rachètera rapidement aussi les droits du Landlord’s Game à Elizabeth Magie, pour 500 dollars, dans l’optique d’enterrer cette histoire.

3. Le succès fulgurant de Monopoly

Dès sa sortie officielle en 1935, le jeu est un succès commercial phénoménal. En pleine crise économique, l’idée de devenir riche, d’acheter des rues, de construire des maisons, séduit le public. En un an, plus de 278 000 exemplaires sont vendus, et dès 1936, le jeu est exporté au Royaume-Uni, où les rues américaines sont remplacées par des noms londoniens (Mayfair, Park Lane…).

Chiffres clés :

• Plus de 275 millions de boîtes vendues dans le monde.

• Distribué dans plus de 110 pays.

• Traduit en 47 langues.

• Plus de 5 000 éditions différentes ont été créées (thématiques, locales, films, séries…).

4. Un jeu devenu phénomène mondial

Un symbole de capitalisme… ou sa parodie ?

Ce qui rend Monopoly fascinant, c’est sa capacité à traverser les générations tout en restant pertinent. Il a été vu tour à tour comme :

• Une ode au capitalisme triomphant.

• Un avertissement contre les abus du capitalisme (comme le voulait Elizabeth Magie).

• Un outil pédagogique.

• Un passe-temps familial incontournable.

Les grandes évolutions du jeu

• 1970s-1980s : apparition de versions électroniques.

• 1991 : Hasbro rachète Parker Brothers, devenant l’éditeur mondial.

• 2006 : première version en paiement électronique (avec carte bancaire).

• 2015 : Monopoly fête ses 80 ans avec une édition anniversaire.

• 2021 : Hasbro annonce une mise à jour des cartes “Chance” et “Caisse de communauté” pour les adapter à des valeurs plus actuelles (solidarité, inclusion…).

5. Des records et anecdotes étonnantes

• Le plus long jeu de Monopoly a duré 70 jours.

• Il existe une édition Monopoly en or et diamants estimée à plus de 2 millions de dollars.

• Une version spéciale a été envoyée aux prisonniers de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale, contenant des cartes d’évasion cachées.

• En France, Monopoly est entré au musée Grévin en 2015 pour son 80e anniversaire.

6. Monopoly en 2025 : 90 ans et toujours dans le jeu

À l’occasion de ses 90 ans, Hasbro prévoit de lancer plusieurs éditions spéciales anniversaire à travers le monde. Le jeu est aujourd’hui bien plus qu’un simple produit de divertissement : c’est un phénomène culturel, un objet de collection, un sujet de recherche, et même un outil de storytelling pour des marques, des villes ou des œuvres populaires (Game of Thrones, Pokémon, Star Wars…).

Monopoly est bien plus qu’un jeu de plateau. C’est un miroir de la société, de ses rêves de richesse, de ses contradictions économiques, et de son besoin de jouer avec les règles pour mieux les comprendre. De ses racines militantes au sommet du capitalisme ludique, Monopoly incarne une histoire fascinante, longue de 90 ans, riche en rebondissements, à l’image même du jeu.

Un jeu culte, toujours au cœur des foyers

Avec plus d’un milliard de joueurs à travers le monde et près de 500 000 boîtes vendues chaque année en France, Monopoly est bien plus qu’un jeu : c’est une icône culturelle. Qu’on y joue pour gagner, pour s’amuser… ou pour provoquer une (gentille) dispute familiale, Monopoly traverse les générations sans prendre une ride.

“Monopoly, c’est un patrimoine du divertissement. Pour ses 90 ans, nous avons voulu lui offrir un souffle nouveau, sans jamais trahir son esprit d’origine”, explique Pierre-François Périquet, responsable communication chez Hasbro France.

Prix, disponibilité et âge recommandé

• Monopoly Édition 2025 : 29,99 €

• Chaque extension (Parc Gratuit, Allez en prison, Tout est à vendre) : 12,99 €

• Jeu accessible dès 8 ans

• Disponibles dès maintenant en magasin et sur les sites de vente en ligne

Avec cette édition anniversaire et ses trois extensions, Monopoly réinvente la manière de jouer tout en gardant son ADN, fait de stratégie, de hasard et de rivalité bon enfant. Une idée cadeau parfaite pour petits et grands en 2025 !

Crédit photo : Hasbro©