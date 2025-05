L’ombre du bagne plane à nouveau sur la Guyane avec l’ouverture prévue en 2028 d’une prison de haute sécurité, à Saint-Laurent-du-Maroni

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé la construction d’une prison de haute sécurité à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane, prévue pour 2028. Cette décision s’inscrit dans une stratégie de lutte contre le narcotrafic et la radicalisation. Le choix de Saint-Laurent-du-Maroni, ancien port d’entrée du bagne, renforce la symbolique de cette initiative.

Une prison de haute sécurité en Guyane : un projet ambitieux

La future prison de haute sécurité, prévue pour 2028 à Saint-Laurent-du-Maroni, aura une capacité de 500 places. Elle comprendra un quartier spécifique de 60 places destiné aux narcotrafiquants et 15 places réservées aux détenus radicalisés. Ce projet, estimé à 400 millions d’euros, vise à isoler les profils les plus dangereux du narcotrafic et à renforcer la sécurité pénitentiaire en France.

Saint-Laurent-du-Maroni : de l’ancien bagne à la nouvelle prison

Saint-Laurent-du-Maroni, située en Guyane, a été le principal port d’entrée du bagne entre 1850 et 1938, avec le bagne de Cayenne. Les condamnés y étaient débarqués avant d’être répartis dans les différents camps pénitentiaires de la région. Le choix de cette ville pour la construction de la nouvelle prison de haute sécurité s’inscrit dans une continuité historique, transformant un lieu de mémoire en un site stratégique pour la lutte contre la criminalité.

Saint-Laurent-du-Maroni, ville située face au Surinam, est à 253 km à l’Ouest de Cayenne. Entourée de jungle, cette localité connaît un climat chaud et humide toute l’année, comme le reste de la Guyane Française. Pour s’y rendre, la voiture où le bus peuvent vous y transporter (comptez 25 euros pour le bus et une durée de 3H30, avec 5 bus par jour). Vous pouvez également vous y rendre en avion, au prix de 125 euros avec une durée de vol de 2 heures 13 mn.

À noter que des check-points de la gendarmerie nationale sont installés entre Cayenne et Saint-Laurent-du-Maroni, en raison de l’immigration clandestine et des risques d’agression (vols, kidnapping). Il est donc très fortement conseillé de ne pas prendre d’auto-stoppeurs sur ce trajet, ni de s’arrêter si quelqu’un vous le demande.

Le bagne de Cayenne : une histoire marquante

Le bagne de Cayenne, ouvert en 1852 et fermé en 1946, est emblématique de l’histoire pénitentiaire française. Il a accueilli des détenus célèbres tels que Guillaume Seznec, Henri Charrière (alias “Papillon”) et Alfred Dreyfus. Les conditions de détention y étaient particulièrement dures, avec un taux de mortalité élevé et des conditions sanitaires déplorables. Le bagne a été surnommé la “guillotine sèche” en raison de la dureté de la peine infligée aux condamnés.

Une nouvelle ère pour la justice en Guyane

La construction de cette prison de haute sécurité marque une nouvelle étape dans la politique pénitentiaire française. Elle vise à renforcer la lutte contre le narcotrafic et la radicalisation en isolant les détenus les plus dangereux. Ce projet s’inscrit dans une volonté de moderniser le système carcéral tout en tenant compte de l’histoire pénitentiaire de la Guyane.

La Guyane, longtemps associée à l’image du bagne, s’apprête à accueillir une infrastructure moderne dédiée à la sécurité et à la justice. Ce projet symbolise la transformation d’un territoire marqué par son passé pénitentiaire en un acteur clé de la lutte contre la criminalité organisée.



Crédit photo : Psu-973© - Bagne de Saint-Laurent-du-Maroni - Guyane