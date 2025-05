Dites non à la Fast Fashion avec GEEV

Face à la multiplication des colis venus de Chine, le ministre de l’Économie a récemment annoncé vouloir encadrer plus strictement leur importation massive. Derrière le succès fulgurant de plateformes comme Shein ou Temu, des millions de produits sont expédiés chaque jour par avion depuis les plateformes de fast fashion, à bas coût mais à fort impact environnemental. Ces colis échappent pour la plupart aux taxes douanières et ne respectent pas toujours les normes de sécurité en vigueur.

Des produits très polluants

Chaque jour, 600 avions gros-porteurs quittent la Chine pour livrer l’Europe. Un transport ultra polluant, 100 fois plus émetteur de CO₂ que les cargaisons maritimes, pour acheminer des produits dont 80 % ne respecteraient pas les normes européennes.

Contrairement à ces colis importés à bas coût, le réemploi repose sur une logique de bon sens en utilisant ce qui existe déjà plutôt que produire de nouveaux produits et de les faire venir de l’autre bout de la planète.

Dons entre particuliers : une démarche écologique

Chaque jour sur Geev, première application de dons entre particuliers, des milliers d’objets sont donnés localement, évitant ainsi la fabrication de nouveaux produits et les émissions associées. Depuis sa création, Geev a permis d’économiser plus de 311 000 tonnes de CO₂. En 2024, l’entreprise a également émis 39 500 Dividendes Climat, soit l’équivalent de près de 40 000 tonnes de CO₂ évitées sur l’année. Ces Dividendes Climat, rigoureusement mesurés et certifiés par un organisme tiers indépendant, témoignent de l’impact environnemental concret et positif de Geev en faveur du climat.

Une double illusion

Hakim Baka, cofondateur de Geev, souligne : “Derrière la promesse des articles aux prix dérisoires vendus par ces e-commerçants se cache une double illusion : celle d’un gain pour le porte-monnaie, vite démenti par la médiocrité du produit, et celle d’un choix anodin, alors même que chaque colis venu de l’autre bout du monde aggrave un désastre écologique global.”

À propos de Geev

Créée en 2017 par Hakim Baka et Florian Blanc, Geev est l’application de référence en France de don d’objets et de nourriture entre particuliers. A travers son application, Geev permet aux utilisateurs, les “Geevers”, de donner et de récupérer des objets ou de la nourriture autour de chez eux de manière simple, ludique et gratuite. Comptant déjà plus de 6 millions d’utilisateurs, Geev a permis de donner une seconde vie à plus de 55 millions d‘objets. Présente en France, au Canada et au Royaume-Uni, Geev ambitionne aujourd’hui de démocratiser le don entre particuliers à l’international.

