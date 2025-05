Disparition du journaliste Keith Reinhard : c’était en 1988

La disparition de Keith Reinhard, journaliste sportif du Daily Herald de Chicago, survenue en 1988 dans les montagnes du Colorado, demeure l’une des énigmes non résolues les plus intrigantes de l’État. Monsieur Vintage s’est penché sur ce cas des années 80, jamais résolu.

Qui était Keith Reinhard ?

Keith Reinhard, âgé de 50 ans, avait travaillé pendant 22 ans comme journaliste sportif, couvrant notamment les sports lycéens. À l’été 1988, il prit un congé sabbatique de 90 jours pour s’installer à Silver Plume, une petite ville minière du Colorado, dans le but de se ressourcer, d’écrire un roman et de surmonter sa peur des hauteurs. Il ouvrit une boutique de photographies dans un local précédemment occupé par Tom Young, un libraire disparu mystérieusement neuf mois auparavant.

Une disparition mystérieuse

Le 7 août 1988, Reinhard informa ses amis qu’il partait pour une randonnée sur le mont Pendleton. Il fut aperçu pour la dernière fois vers 16h30, vêtu de vêtements légers et sans équipement adéquat pour une telle excursion. Malgré une opération de recherche massive mobilisant plus de 125 personnes, des hélicoptères et des chiens de recherche, aucune trace de Reinhard ne fut retrouvée. Un pilote impliqué dans les recherches perdit la vie dans un accident d’avion.

Des coïncidences troublantes

Une semaine avant la disparition de Reinhard, les restes de Tom Young et de son chien furent découverts, tous deux morts par balle, dans une zone forestière proche. La mort de Young fut classée comme un suicide, bien que certains, dont le fils de Reinhard, soupçonnent un acte criminel. Reinhard, qui écrivait un roman inspiré de la disparition de Young, aurait pu découvrir des informations compromettantes, ce qui alimente les spéculations sur un lien entre les deux affaires.

Théories et spéculations

Plusieurs hypothèses ont été avancées concernant la disparition de Reinhard :

• Accident en montagne : Il aurait pu faire une chute mortelle lors de sa randonnée.

• Disparition volontaire : Certains pensent qu’il aurait orchestré sa propre disparition, bien que sa famille rejette cette idée.

• Acte criminel : Il aurait pu être victime d’un meurtre lié à ses investigations sur la disparition de Young.

En 2021, un portefeuille appartenant à Reinhard aurait été retrouvé sur la montagne, ravivant l’intérêt pour cette affaire. À tel point qu’un documentaire : “Dark Side Of The Mountain” est en préparation aux États-Unis et attend de trouver un financement pour sortir en salles.

Un mystère persistant

Plus de trois décennies après les faits, la disparition de Keith Reinhard reste non élucidée. Une plaque commémorative, portant ses propres mots : “Oh God, I want to wander. I want to wander ’till I die. With the mountains as my living room, my only roof the sky”, en Français : “Oh mon Dieu, je veux vagabonder. Je veux vagabonder jusqu’à ma mort. Avec les montagnes comme salon, et le ciel pour seul toit” a été installée sur la montagne par son fils.