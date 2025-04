Soirée spéciale Charlie Chaplin sur ARTE le 30/04/2025

Le mercredi 30 avril 2025, la chaîne ARTE consacre sa soirée à l’une des figures les plus lumineuses et engagées du septième art : Charlie Chaplin. À 21h00 sera diffusé Les Temps Modernes (Modern Times, 1936), chef-d’œuvre intemporel qui marqua à la fois la fin d’une ère et la résistance poétique face à un monde déshumanisé. Ce classique sera suivi du documentaire Chaplin et Les Temps Modernes : la voie du silence, une immersion précieuse dans les arcanes de cette création audacieuse.

Les Temps Modernes : la modernité mise au banc des accusés

Conçu dans une Amérique ravagée par la Grande Dépression, Les Temps Modernes naît d’une interrogation fondamentale de Chaplin sur la marche d’un progrès devenu fou. À l’heure où le cinéma parlant s’impose inexorablement à Hollywood, l’artiste, alors au sommet de sa gloire, réfléchit au devenir de son personnage fétiche, Charlot, incarnation de l’humain universel et silencieux.

Le film narre l’errance d’un ouvrier harassé par la cadence inhumaine des chaînes de production, pris dans l’engrenage absurde d’une modernité aliénante. Licencié, emprisonné, puis relâché, Charlot lutte pour survivre, croisant la route d’une jeune orpheline incarnée par Paulette Goddard, dont la vivacité redonne un souffle d’espoir à sa dérive.

Sous ses atours burlesques, Les Temps Modernes déploie une charge sociale saisissante contre l’industrialisation forcenée, la précarité ouvrière, la surveillance omniprésente et l’inhumanité des rapports de production. C’est une satire poignante d’un monde où l’homme est réduit à n’être qu’un rouage remplaçable dans la grande machine économique.

Chaplin y offre au public une œuvre de transition : dernier film quasi-muet dans une industrie désormais volubile, il marie avec maestria les codes du burlesque et une musique originale, composée par lui-même, qui accompagne chaque émotion. Seule exception : une scène devenue mythique où Charlot, pour la première fois, “parle” en chantant une chanson improvisée dans un sabir multilingue, soulignant avec humour l’absurdité même de la parole codifiée.

À sa sortie, Les Temps Modernes rencontre un immense succès critique et populaire. Il est salué pour sa virtuosité technique, sa tendresse, mais aussi pour son courage : celui d’oser dresser, par le rire, un miroir implacable aux dérives de la modernité.

Les Temps Modernes – Comédie dramatique – Réalisateur : Charlie Chaplin – Montage : Charlie Chaplin – Scénario : Charlie Chaplin – Musique : Charlie Chaplin – Producteur : Charlie Chaplin – Date de sortie : 5 février 1936 – Durée : 83 minutes – Casting : Charlie Chaplin, Paulette Goddard, Henry Bergman, Tiny Sandford – Diffusé sur Arte le 30 avril 2025 à 21H00.

Chaplin et Les Temps Modernes : la voie du silence : un documentaire éclairant

En seconde partie de soirée, ARTE proposera Chaplin et Les Temps Modernes : la voie du silence, un documentaire érudit qui éclaire la genèse de ce chef-d’œuvre si singulier. À travers les mots mêmes de Chaplin et une analyse fine du contexte historique, le film revient sur la tension fondatrice qui anima l’artiste : fallait-il faire parler Charlot ?

En 1934, Chaplin tente, caméra en main, d’adapter son personnage au cinéma parlant. Mais très vite, il s’aperçoit que le verbe trahit l’essence même de Charlot, dont la force tient dans l’expressivité silencieuse. Il choisit alors la voie du risque : celle d’un film hybride, où seules les voix des puissants résonnent mécaniquement, via haut-parleurs ou phonographes, tandis que le peuple demeure sans voix.

Ce documentaire souligne avec acuité comment, dans un monde saturé de bruit, le silence devient acte de résistance. Résistance à l’aliénation industrielle, mais aussi à la dictature des mots vides. Chaplin, précurseur du Dictateur à venir, affirme déjà que l’humour, la poésie et le mutisme peuvent être des armes universelles face à l’oppression.

À travers de précieuses archives et des témoignages éclairants, Chaplin et Les Temps Modernes : la voie du silence rappelle combien la naissance de ce film fut un acte d’audace artistique, affranchi des modes tout en demeurant d’une saisissante contemporanéité.

Crédit photo : © Roy Export S.A.S. Charlie Chaplin™ – Bubbles Incorporated SA copie

Une œuvre d’actualité

Dans une époque où l’Intelligence Artificielle ambitionne de remplacer l’homme, cette soirée hommage proposée par ARTE offre non seulement un plongeon émouvant dans l’œuvre de Chaplin, mais aussi une réflexion salutaire sur notre propre rapport au progrès, au langage et à l’humanité. Un rendez-vous incontournable pour les amoureux du cinéma et de la liberté.

Chaplin et Les Temps Modernes : la voie du silence. Documentaire de Gregory Monro (France, 2024, 54mn) – Dans la collection “Avant/après” – Coproduction : ARTE France, Temps Noir. Première diffusion : 30 avril 2025 à 22H25 sur Arte.